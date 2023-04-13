Раис Татарстана побывал на производстве «Минского завода гражданской авиации №407»

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на производстве «Минского завода гражданской авиации №407». Об этом сообщает его пресс-служба.

На предприятии продолжают работу по ремонту российской авиационной техники. Кроме того, также на базе завода созданы центры компетенции по обслуживанию западной техники (Boeing, Airbus).

Также сегодня Минниханов посетил ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Предприятие занимается глубокой переработкой зерна. Агропромышленный комплекс является крупнейшим на территории всего бывшего СССР.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Накануне раис Татарстана прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. Он уже встретился с представителями татарских общественных объединений. В ходе встречи Минниханов поблагодарил соотечественников за вклад в сохранение родного языка и культуры.

Сегодня татарстанский лидер встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. Он выразил надежду, что развитие сотрудничества Татарстана и Белоруссии также способствует укреплению российско-белорусских отношений.



Также Минниханов провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он заявил о необходимости более активно укреплять и развивать кооперационные связи в экономике.

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Елизавета Пуншева