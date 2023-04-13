Рустам Минниханов рассказал, как Татарстан помогает укрепить российско-белорусские отношения

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Сотрудничество России и Беларуси продолжает развиваться на принципах открытости, равенства и взаимного уважения, а взаимодействие и процессы интеграции становятся более весомее. В этом большая ваша заслуга как посла России в Минске. Надеемся, что развитие сотрудничества Татарстана и Беларуси также способствует укреплению российско-белорусских отношений, — сказал он

В свою очередь, посол поблагодарил Рустама Минниханова и вспомнил свои визиты в столицу Татарстана.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

— Очень приятно принимать вас в нашем посольстве. Субъекты Российской Федерации активно приезжают в Беларусь. Ваша делегация в очень представительном составе. Я слышал, что коллеги успели активно поработать. Тепло вспоминаю все свои поездки в Казань. Прошу передать наилучшие пожелания Минтимеру Шариповичу, — сказал Грызлов.

Рустам Минниханов напомнил, что Белоруссия на протяжении последних лет стабильно входит в число лидеров среди внешнеторговых партнеров Татарстана. Тем не менее потенциал объема гораздо выше, поэтому в том числе этот визит большой делегации Татарстана организован для увеличения торговли.

Накануне Рустам Минниханов прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. Он уже встретился с представителями татарских общественных объединений. В ходе встречи раис поблагодарил соотечественников за вклад в сохранение родного языка и культуры.

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Айрат Назипов