Рустам Минниханов встретился с Александром Лукашенко

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последний отметил, что всегда рад видеть делегацию Татарстана.

— Рад приветствовать вас, Рустам Нургалиевич, и близкий нам Татарстан. Мы знакомы много лет. Беларусь активно работает с татарстанскими предприятиями. Хочу поблагодарить Вас за теплый прием нашей команды на Играх дружбы, которые прошли в Казани, — отметил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что такие встречи обязательно дадут импульс для увеличения товарооборота. По убеждению президента Белоруссии, рост возможен в два раза, до $2 млн. Белорусский лидер отдельно отметил готовность сотрудничать в части поставок компонентов для производства Ту-214.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

— В условиях западных санкций нам нужно более активно укреплять и развивать кооперационные связи в экономике. Надеемся, что визит татарстанской делегации придаст новый импульс нашему деловому сотрудничеству, — подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что развиваются не только экономические, но и гуманитарные связи. В прошлом году в Казани прошли дни культуры Белоруссии, а в этом запланировано проведение дней культуры Татарстана в Минске.

Во время визита в Белоруссию Рустам Минниханов возложил венок к монументу Победы в Минске.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Накануне раис Татарстана прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. Он уже встретился с представителями татарских общественных объединений. В ходе встречи Минниханов поблагодарил соотечественников за вклад в сохранение родного языка и культуры.

Сегодня татарстанский лидер встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. Он выразил надежду, что развитие сотрудничества Татарстана и Белоруссии также способствует укреплению российско-белорусских отношений.



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Айрат Назипов