Минниханов встретился с представителями татарских общественных объединений в Белоруссии
В Белоруссии раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных объединений, сообщает его пресс-служба. В мероприятии также участвовал белорусский вице-премьер Петр Пархомчик.
В ходе встречи раис поблагодарил соотечественников за вклад в сохранение родного языка и культуры.
— Наши соотечественники вносят свой достойный вклад в дело взаимодействия и взаимопонимания различных народов этой страны, — отметил он.
Кроме того, Минниханов рассказал о Международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоится в этом году, и пригласил на него татар Беларуси. Также он поставил задачу провести в сентябре Дни культуры Татарстана в Минске на высоком уровне.
Сегодня Рустам Минниханов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Он проведет там 2 дня.
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