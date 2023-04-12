Минниханов встретился с представителями татарских общественных объединений в Белоруссии

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Белоруссии раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных объединений, сообщает его пресс-служба. В мероприятии также участвовал белорусский вице-премьер Петр Пархомчик.

В ходе встречи раис поблагодарил соотечественников за вклад в сохранение родного языка и культуры.

— Наши соотечественники вносят свой достойный вклад в дело взаимодействия и взаимопонимания различных народов этой страны, — отметил он.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Кроме того, Минниханов рассказал о Международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоится в этом году, и пригласил на него татар Беларуси. Также он поставил задачу провести в сентябре Дни культуры Татарстана в Минске на высоком уровне.



Сегодня Рустам Минниханов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Он проведет там 2 дня.

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Елизавета Пуншева