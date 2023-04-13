Короткий салют, бизнес-класс для звезды, досмотровая зона: как пройдет День России в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казань решила заблаговременно начать поиск организатора Дня России — в этом году власти объявили конкурс несколько раньше, чем в предыдущие годы. Бюджет, заложенный на праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, не изменился — потратить готовы 9,5 миллиона рублей. Но не исключено, что цена, как, например, в 2022 году, упадет на 1,48 миллиона или более. Подробнее — в материале «Реального времени».

Салют будет короче, чем на День Победы

В этом году праздничные мероприятия пройдут на открытой площадке около центра семьи «Казан», а кульминацией станут выступление звезды российской эстрады и праздничный салют.

Праздничную обстановку в городе начнут создавать заранее. На Кремлевской дамбе, ведущей к главному месту событий, развесят 90 больших одинарных толедо. Еще 80 баннерных толедо развесят на площади Тысячелетия и на ул. Батурина.

Концертная программа у «Чаши» 12 июня продлится как минимум три часа. На сцене выступят ансамбли народного и современного танца, десять солистов-вокалистов, вокальный дуэт, детский танцевальный коллектив. В регламенте 12 минут отводится на эстрадную музыку. Организацией программы займется один режиссер — заслуженный работник Татарстана, сценарист, звукорежиссер и четыре администратора.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Традиционно концертная программа пройдет с участием не менее двух звезд татарской эстрады, выступающих с вокально-инструментальным ансамблем. Исполнитель, известный на всю России, прилетит в Казань из Москвы бизнес-классом. Разместят его после прибытия в люкс-номере пятизвездочной гостиницы в шаговой доступности от центра города. Кто это будет — пока неизвестно. Обычно информация появляется после заключения контракта на организацию и проведение мероприятия.

Во время мероприятия будет вестись съемка с трансляцией на экран. На протяжении 6 часов на праздничной площадке будет работать фотограф, от которого по итогу хотят получить 250 обработанных изображений.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Праздник завершится праздничным салютом над акваторией Казанки возле Кремлевской дамбы. Продлится он две минуты — в два раза короче, чем, например, планируется на День Победы.

Поиском организатора Дня России, который в этом году выпадает на понедельник и будет выходным днем, занимается Управление культуры Казани. Профинансируют праздничное мероприятие из городского бюджета.

Металлодетекторы и зеркала

Один из главных вопросов — безопасность участников торжества. В услуги входит и предоставление шатров — для досмотровых зон, артистов, и административного персонала. Это должны быть белые тентовые конструкции с куполообразной крышей. В набор мебели входит 40 стульев, четыре стола, восемь вешалок, по четыре гладильные доски, утюга и зеркала.

Для обеспечения повышенной безопасности в день праздника организатор должен предоставить оборудование для досмотровых зон при вхождении на площадку — включая монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку, транспортировку. В список входят:

Восемь арочных металлодетекторов с шириной прохода не менее 700 мм, высотой более 2 м, глубиной до 1 м и чувствительность металла от 10 грамм.



Восемь столов для досмотровых зон.

250 металлических ограждений, каждая секция которого оборудована комплектом соединительных крюков для создания цепи из нескольких секций.

День России в Казани дорожает постепенно

Самым малобюджетным за последние годы в Казани выдался День России в 2019 году. При начальной цене в 9,5 миллиона рублей контракт заключили на 7,67 миллиона, то есть его стоимость упала на 19,5%, или на 1,86 миллиона рублей. Организацией Дня России в 2019 году занималась ООО «ПК».

К 2021 году начальная цена контракта на организацию и проведение Дня России в Казани подросла незаметно, всего на 12,9 тысячи. А вот итоговая сумма, на которую в итоге и заключили контракт, увеличилась на 249 тысяч и составила уже 7,9 миллиона рублей против 7,67 миллиона двумя годами ранее. Получило ее ООО «Профест».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

День России — 2021 казанцам запомнился выступлением уроженки столицы Татарстана — певицы МакSим. После концертной программы рядом с набережной Казанки артистка попала в больницу с поражением легких, где провела продолжительное время.

Еще спустя год начальная цена, объявленная казанскими властями, выросла почти на 22 тысячи рублей и составила 9,568 миллиона. В ходе тендера она упала на 15,5%, или на 1,48 миллиона рублей. Контракт за 8,05 миллиона достался ООО «Ивент-Сервис», которое, к примеру, в преддверии 2022 года занималось организацией и проведением открытия главной елки столицы Татарстана.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На прошлогоднем Дне России перед жителями и гостями Казани выступила известная группа «Пицца» — на это из городского бюджета потратили почти миллион рублей. Тогда власти решили быть настолько открытыми, что опубликовали в Сети заключенный контракт с личными данными солиста коллектива Сергея Приказчикова. Позже они все же удалили этот документ и загрузили новую версию, где паспортные данные музыканта уже были скрыты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина