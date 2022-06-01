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Управление культуры исполкома Казани слило в сеть паспортные данные и домашний адрес солиста группы «Пицца»

18:24, 01.06.2022
Управление культуры исполкома Казани слило в сеть паспортные данные и домашний адрес солиста группы «Пицца»
Фото: Максим Платонов (архив)

Управление культуры исполкома Казани разместило на портале госзакупок контракт с индивидуальным предпринимателем Сергеем Приказчиковым — автором, композитором и аранжировщиком песен «Пиццы». В документе содержатся его личные данные — номер и серия паспорта.

В контракте также указан адрес проживания артиста, в том числе номер его квартиры. В открытом доступе находится его расчетный счет.

скриншот контракта

Также на отсканированном контракте стоит подпись Приказчикова. Рядом проставлена печать.

Напомним, группа «Пицца» выступит в Казани 12 июня на праздничном концерте ко Дню России. На это из городского бюджета потратили 990 тысяч рублей. Выступление группы продлится не менее 45 минут. В столице Татарстана группа уже выступала. Ее приглашали на концерт в честь последнего звонка в мае 2017 года.

ОбществоВласть Татарстан

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