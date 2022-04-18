Празднование Дня России в Казани обойдется почти в 10 миллионов рублей — что готовят для горожан

Фото: Максим Платонов

В Казани планируется потратить более 9,5 млн рублей на организацию и проведение культурных мероприятий, посвященных Дню России. Они пройдут 12 июня на Кремлевской набережной.

Концертная программа продлится как минимум три часа. Сопровождать ее будут три ведущих на русском и татарском языках. На сцене выступят ансамбли народного и современного танца, детский танцевальный коллектив, вокальный дуэт. Смогут жители и гости Казани послушать мужские вокальные номера, эстрадную музыку и не менее десяти солистов-вокалистов.

Фото: Максим Платонов

Готовится для казанцев ко Дню России и выступление двух звезд татарской эстрады с вокально-инструментальным ансамблем. Их имена пока неизвестны.

Запланировано в Казани выступление и звезды российской эстрады. Ее доставят из Москвы в столицу Татарстана и обратно бизнес-классом на самолете. Проживать она будет в люкс-номере пятизвездочной гостиницы в шаговой доступности от центра Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Для мероприятий подготовят открытую площадку площадью не менее 4 тысячи «квадратов». На ней установят сцену и два центральных светодиодных уличных экрана размером не менее 6х4 м, следует из документации на портале госзакупок. Главным режиссером программы культурных мероприятий должен стать как минимум заслуженный работник Татарстана.

12 июня Казань украсят рекламными материалами. Они появятся на Кремлевской дамбе, на площади Тысячелетия и улице Батурина.

В течение мероприятия планируется вести видеосъемку. Для этих целей привлекут семь видеооператоров.

Ожидается, что в культурных мероприятиях ко Дню России на Кремлевской набережной примут участие как минимум 5 тысяч человек. В конце праздничной программы жителей и гостей Казани ждет салют продолжительностью как минимум две минуты.

Фото: Василий Иванов

Заказчик праздничной программы — Управление культуры исполкома Казани. Профинансируют ее их городского бюджета.

В прошлом году в столице Татарстана на Дне России выступала уроженка Казани певица МакSим, после чего она попала в больницу с поражением легких, а потом и вовсе находилась в коме. Завершилась праздничная программа 12 июня 2021-го праздничным салютом у Центра семьи «Казан» и на Кремлевской набережной.



Татьяна Демина