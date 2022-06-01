Выступление группы «Пицца» на концерте ко Дню России в Казани обойдется почти в миллион рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 12 июня на праздничном концерте ко Дню России выступит группа «Пицца». На это из городского бюджета потратили 990 тысяч рублей.

Выступление группы продлится не менее 45 минут, следует из контракта, заключенного Управлением культуры исполкома Казани с индивидуальным предпринимателем Сергеем Приказчиковым — автором, композитором и аранжировщиком песен «Пиццы».

Исполнитель должен обеспечить перелет артистов по маршруту Москва — Казань — Москва, организовать трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно. Также от него требуется обеспечить строгое соблюдение всех условий бытового и технического райдера, в том числе питание, проживание и так далее.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, власти Казани планировали потратить на организацию и проведение культурных мероприятий, посвященных Дню России, на Кремлевской набережной более 9,5 миллиона рублей. Контракт в итоге заключен на 8 миллионов и 85 тысяч рублей с ООО «Ивент-Сервис». Средства выделены из городского бюджета.

В документации на портале госзакупок указывалось, что концертная программа продлится как минимум три часа. На сцене выступят ансамбли народного и современного танца, детский танцевальный коллектив, вокальный дуэт, звезды российской и татарской эстрады.

Для мероприятий ко Дню России подготовят открытую площадку площадью не менее 4 тысяч «квадратов». На ней установят сцену и два центральных светодиодных уличных экрана размером не менее 6х4 м. Главным режиссером программы культурных мероприятий должен стать как минимум заслуженный работник Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Ожидается, что в культурных мероприятиях ко Дню России на Кремлевской набережной примут участие как минимум 5 тысяч человек. В конце праздничной программы жителей и гостей Казани ждет салют продолжительностью как минимум две минуты.

В 2021 году году в столице Татарстана на Дне России выступала уроженка Казани певица МакSим, после чего она попала в больницу с поражением легких, а потом и вовсе находилась в коме. Завершилась праздничная программа 12 июня 2021-го праздничным салютом у Центра семьи «Казан» и на Кремлевской набережной.

Татьяна Демина