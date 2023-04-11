Минсельхозпрод Татарстана разработал закон, регулирующий деятельность племенного дела в животноводстве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана отправило на антикоррупционную экспертизу закон «О племенном деле в животноводстве республики». Данный документ устанавливает единые принципы организации и осуществления воспроизводства во всех отраслях фермерства, включая птицеводство, звероводство и пчеловодство.

Как сказано в проекте, будущий закон будет направлен на госстимулирование и регулирование деятельности по совершенствованию существующих и созданию новых пород, типов, линий и гибридов животных.

К ведению племенного дела в животноводстве Татарстана относятся:

организация селекционно-племенной работы на предприятиях собственности агропрома республики;

координация деятельности юрлиц и граждан в области разведения племенных животных;

руководство деятельностью по созданию и распределению республиканского генофонда племенных животных;

разработка и реализация республиканских программ по селекции и разведению сельскохозяйственных животных;

организация государственных испытаний пород, типов и линий животных;

организация и проведение выставок, конкурсов на лучшие показатели в племенном животноводстве.

Государственная поддержка племенного дела будет осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

— Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике были выявлены несогласованность и неактуальность большинства положений Закона Республики Татарстан от 28 марта 1996 года № 482 «О племенном деле в животноводстве Республики Татарстан», — говорится в пояснительной записке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в сельхозформированиях Татарстана за 10 месяцев 2022 года было получено 122 млрд рублей. Из них 85 млрд , или 70%, приходится на животноводство. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 20%. От реализации молока получено 38,8 млрд рублей (138% к 2021 году), скота и птицы — 40,9 млрд рублей (109%), яиц — 5,4 млрд рублей (107%).



По состоянию на 1 ноября 2022-го в сельхозформированиях республики имелось 635 тысяч голов крупного рогатого скота. Это на 4% ниже уровня 2021 года. Напомним, в июле этого года «Реальное время» выяснило, что подобная тенденция в республике наблюдается как минимум 4 последних года подряд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин