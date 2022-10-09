Поголовье крупного рогатого скота в Татарстане сократилось почти на 4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на конец августа 2022 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 927,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 3,8% меньше, чем на конец лета прошлого года.

Число коров в республике сократилось на 1,6% — на конец августа их насчитывалось 320,7 тысячи. Заметно в хозяйствах Татарстана уменьшилось количество овец и коз (на 2,8%) и свиней (на 2,4%) — до 333,8 тысячи и 497,9 тысячи соответственно.

Вместе с этим в республике выросло число птиц — на 2,1%. На конец лета 2022 года в республиканских хозяйствах их насчитывалось более 19,1 миллиона, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по итогам первого полугодия 2022-го в хозяйствах всех категорий Татарстана — сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На конец июня насчитывалось 932,1 тыс. голов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина