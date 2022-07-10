Поголовье крупного рогатого скота и других животных в Татарстане сокращается несколько лет

Фото: Максим Платонов

На протяжении как минимум 4 последних лет в Татарстане сокращается поголовье крупного рогатого скота. Так, на конец мая 2022 года количество сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Сокращение наблюдалось и в 2021 году. Тогда, по сравнению с концом мая 2020-го, количество крупного рогатого скота в республике уменьшилось на 4,8%. В общей сложности за два года количество голов уменьшилось практически на 11% и сейчас составляет 533,8 тысячи.

В общей сложности на конец 2021 года поголовье крупного рогатого скота в Татарстане сократилось на 4,1% по сравнению с 2020-м. Сокращение наблюдалось и в сравнении с 2019 годом — на 2,2%. За январь — декабрь 2019 года, по сравнению с 2018-м, количество голов скота тоже сократилось — на 1,2%.

Сокращается и количество коров. В мае 2021-го по сравнению с 2020 годом их стало на 3,9% меньше, а в этом году их количество сократилось еще на 3,4%. В общей сложности в республике за два года стало на 7,2% меньше коров. Сейчас из насчитывается 182,5 тысячи голов.

Фото: Максим Платонов

Наибольший спад среди животных в этом году наблюдается в поголовье лошадей. Так, по сравнению, с 2021-м их количество сократилось на 11%. Если в прошлом году лошадей в Татарстане насчитывалось 10,4 тысячи голов, то сейчас их — 9,2 тысячи.



Наименее всего сокращение коснулось свиней. На конец мая 2021-го, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, их количество даже увеличилось на 1,8%, но в этом году упало на 0,2%. Сейчас в республике насчитывается 462,2 тысячи свиней.

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Артем Гафаров