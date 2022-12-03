В Татарстане подвели итоги работы животноводов за 10 месяцев 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На совещании в Доме правительства Татарстана глава Минсельхоза рсепублики Марат Зяббаров подвел итоги работы в сфере животноводства за 10 месяцев 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Министр отметил, что сельхозформированиях Татарстана за 10 месяцев 2022 года получено 122 млрд руб. Из них 85 млрд руб., или 70%, приходится на животноводство. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 20%. От реализации молока получено 38,8 млрд руб. (138% к 2021 году), скота и птицы — 40,9 млрд руб. (109%), яиц — 5,4 млрд руб. (107%).



За 10 месяцев 2022 года в Татарстане надоен 1 млн 264 тыс. тонн молока, что на 5% выше показателя 2021-го. Также выращено 342 тыс. тонн скота и птицы, произведено 1 млрд. 28 млн. штук яиц.

Марат Зяббаров. Фото: tatarstan.ru

— Поголовье является главным показателем стабильности и эффективности любого района, — рассказал Зяббаров.

По состоянию на 1 ноября 2022-го в сельхозформированиях республики имеется 635 тысяч голов крупного рогатого скота. Это на 4% ниже уровня 2021 года. Напомним, в июле этого года «Реальное время» выяснило, что подобная тенденция в республике наблюдается как минимум 4 последних года подряд.

При этом по птице отмечено увеличение на 6%. Поголовье свиней фиксируется на уровне прошлого года.

Касательно работ по воспроизводство стада, за 10 месяцев 2022 года получено 217 тыс. телят, что на 1% ниже показателя 2021-го. При этом за последние 4 месяца наблюдается рост приплода телят. Также имеется положительная динамика по осеменению коров и телок, 103% к уровню прошлого года.

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Артем Гафаров