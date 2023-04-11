Сегодня в Казани ожидается до +16 градусов

Во вторник, 11 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и северо-восточный, восточный ветер порывами до 3—8 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +14 до +16 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +12 до +17°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На этой неделе в Татарстане днем воздух будет прогреваться до +20 градусов. Однако уже к ее концу существенно похолодает, прогнозируют в Гидрометцентре республики.



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Татьяна Демина