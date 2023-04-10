В Татарстане после потепления до +20 градусов ожидается существенное похолодание

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На этой неделе в Татарстане днем воздух будет прогреваться до +20 градусов. Однако уже к ее концу существенно похолодает, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В ближайшие дни в Татарстане сохранится спокойная сухая погода без осадков. Ночью во вторник, 11 апреля, ожидается от +1 до -4 градусов, а на крайнем востоке — до -7°С. Днем потеплеет до +12... +17°С.



Ночные температуры в среду и четверг, 12—13 апреля, опустятся до +3... -2 градусов, на крайнем востоке — до -6°С. Днем прогнозируется от +14 до +20°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 14 и 15 апреля, существенно похолодает — в районы республики начнет поступать холодный воздух северных широт. Днем температуры воздуха не превысят 5—10 градусов тепла. Ожидается также ветер порывами до 15—20 м/с. Вероятность осадков небольшая.

Днем в воскресенье, 9 апреля, в Татарстане зафиксировали 11—15 градусов тепла. Минувшей ночью температуры опускались до +4... -3°С, на крайнем востоке похолодало до -8°С. Сегодня в полдень зафиксировали от +12 до +14°С.

Напомним, в Казани в начале апреля зафиксировали три температурных рекорда. Днем воздух прогревался почти до +20 градусов.

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Татьяна Демина