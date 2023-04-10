За год российские военкоматы пытались поджечь 77 раз

В России в 2022 году произошло 77 попыток поджогов военных комиссариатов. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на судью Центрального окружного военного суда Артема Макарова.

Отмечается, что такие данные судья озвучил во время заседания по делу жителей города Бакала Челябинской области - старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшины МЧС Алексея Нуриева. Они обвиняются в поджоге здания администрации, где находится военно-учетный стол.

На обоих завели уголовное дело по п. «а» ч. 2, ч. 3 ст. 205 «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ». Сегодня обвиняемым вынесут приговор.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре 2022 года Росгвардия приняла меры по усилению охраны военкоматов из-за участившихся нападений на них. Злоумышленников уже ловили с поличным.

В поджоге военкоматов участвовали даже школьники. Так, в начале октября в Казани школьница пыталась поджечь военкомат в Советском районе города. Девушка бросила две бутылки с «коктейлем Молотова». Здание военкомата не пострадало, загорелась трава. Девушку отправили под домашний арест. Ученицу лицея №121 подозревали в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167).

В конце октября за попытку поджога военкомата в Альметьевске задержали 19-летнего местного жителя.



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Айрат Назипов