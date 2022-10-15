Росгвардия приняла меры по усилению охраны военкоматов из-за участившихся нападений на них

Росгвардия приняла меры по усилению охраны военкоматов из-за участившихся нападений на них. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Злоумышленников уже ловили с поличным.

— Например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью, — приводит ТАСС слова депутата.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале октября в Казани школьница пыталась поджечь военкомат в Советском районе города. Девушка бросила две бутылки с «коктейлем Молотова». Здание военкомата не пострадало, загорелась трава. Девушку отправили под домашний арест до 3 декабря. Ученицу лицея №121 подозревают в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167).



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Татьяна Леухина