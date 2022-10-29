В Альметьевске задержали парня, пытавшегося поджечь военкомат

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня ночью в Альметьевске задержали 19-летнего местного жителя, пытавшегося поджечь военкомат. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ — покушение на умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом «Реальному времени» стало известно из собственных источников.

Стоит отметить, что в самом Министерстве внутренних дел по республике и других правоохранительных органах данный инцидент не комментируют.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани под домашний арест до 3 декабря отправлена казанская 11-классница, задержанная 3 октября после попытки поджечь райвоенкомат. Такое решение вынес Советский райсуд Казани. На суд девушку доставили в наручниках. До него она двое суток провела в изоляторе временного содержания и на следственных действиях.

Как удалось выяснить «Реальному времени», ученицу лицея №121 подозревают в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167). Домашний арест просил следователь отдела полиции «Гвардейский». Защита не возражала против этой меры пресечения.

Объектом атаки здание военного комиссариата стало 3 октября примерно в 4 часа утра. Девушка пришла к нему с тремя бутылками с зажигательной смесью. По данным источников «Реального времени», она успела бросить два «коктейля Молотова». Третий был изъят уже при задержании. Военкомат не пострадал. Загорелась лишь трава.



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Максим Кокунин