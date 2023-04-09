Защита Трампа будет добиваться снятия всех обвинений с Трампа

Юридическим приоритетом защиты экс-президента США Дональда Трампа является снятие всех обвинений против него, а не агрессивная риторика бывшего президента в отношении манхэттенского судьи и прокурора, заявил адвокат Трампа Джим Трасти.

— Я думаю, что ходатайства о снятии обвинений должны быть приоритетными, потому что они ампутируют эту судебную ошибку на раннем этапе, — считает адвокат.

Он также рассказал, что предстоящие ходатайства будут «очень серьезными». По словам Трасти, защита Трампа возможно будет пытаться изменить судебную инстанцию из округа Манхэттен, который является «оплотом либерализма и активизма».

Отмечается, что сам экс-президент расстроен складывающейся ситуацией, но остается стойким. Трасти считает, что если дело не будет закрыто «каким-либо образом, то мы получим совершенно новую модель уголовного правосудия в этой стране».

Экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности предъявленных ему обвинений грозит до 136 лет тюрьмы. Напомним, с Трампа сняли формальный арест. Известно, что он не признал вину по 34 пунктам обвинения. В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.



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Илина Хакимова