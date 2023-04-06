В СК прокомментировали дело против главы Казанского ипподрома

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Информацию о задержании и преследовании директора конно-спортивного комплекса «Казань» сегодня официально подтвердили в СК. И уточнили ущерб от предполагаемых афер — 8 млн 900 тысяч рублей.



По версии следствия, преступление Марат Гильфанов совершил в 2018—2020 годах совместно с неустановленными лицами, еще занимая пост директора ООО «Племзавод «Казанский» (ликвидирован в 2022 году), путем предоставления фиктивных финансово-хозяйственных документов в ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ» для получения субсидий на поддержку племенного животноводства по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Татарстане на 2013—2022 годы».

Накануне Гильфанов был задержан после обыска в своем доме, а сегодня ему предъявили обвинение. «Вину в совершении преступления он не признал», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным «Реального времени», задержанный отказался давать показания со ссылкой на свое конституционное право не свидетельствовать против себя.

Сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство СК об аресте обвиняемого.

Подробности дела — в материале «Реального времени».