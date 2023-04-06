По подозрению в афере с субсидиями Минсельхоза задержан директор Казанского ипподрома

Фото: пресс-службы АО "Татспиртпром"

Фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве стал директор Международного конно-спортивного комплекса «Казань». По данным источников «Реального времени», Марата Гильфанова задержали накануне после проведения обысков в его частном доме.



Уголовное дело возбуждено 4 апреля в отношении Гильфанова и неких неустановленных лиц в татарстанском Управлении СКР. Основанием стали материалы оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Один из источников «Реального времени» сообщает, что преследование директора ипподрома может быть связано с освоением бюджетных субсидий на закупку породистых лошадей для скачек и участия в конкурсах, отмечая, что претензии возникли к расходам на сумму около 9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В деле — два эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Один касается приобретения партии из 10 скакунов в 2018 году, второй — такой же партии в 2020-м.

Субсидии выделялись Минсельхозпродом Татарстана. Претензии в адрес должностных лиц пока не предъявляются, однако необходимая в таких случаях выемка документов уже проведена. В министерстве претензии в адрес Гильфанова пока не комментируют.

В СК информацию о задержании подтверждают. По версии следствия, преступление Марат Гильфанов совершил в 2018-2020 годах совместно с неустановленными лицами, еще занимая пост директора ООО «Племзавод «Казанский» (ликвидирован в 2022 году), путем предоставления фиктивных финансово-хозяйственных документов в ГКУ «Главное государственное сельскохозуправление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ для получения субсидий на поддержку племенного животноводства по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Татарстане на 2013 — 2022 годы».

Марату Гильфанову — за 40. Международный конно-спортивный комплекс «Казань» возглавляет с сентября 2021 года. До этого 6 лет был директором племенного конезавода «Казанский», куда пришел после работы в структурах «ВАМИНа» и «Татагролизинга». А начинал карьеру на Казанском молзаводе после окончания Казанской сельхозакадемии в 2004 году.

Подробности дела — в материале «Реального времени».

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Ирина Плотникова