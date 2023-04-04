В Татарстане 5 апреля потеплеет до +21 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в среду, 5 апреля, днем температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, сообщает Гидрометцентр республики. Изначально, по прогнозу от 3 апреля, ожидалось максимум +20°С.

В столице Татарстана дневные температуры 5 апреля составят 18—20 градусов тепла. В Набережных Челнах ожидается от +16 до +19°С.

Ближайшей ночью в республике прогнозируется от -1 до +4 градусов, а на западе — до +7°С. В Казани ожидается 5—7°С тепла, а в низких местах — от +2 до +4°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Днем 5 апреля в Татарстане местами пройдет небольшой дождь. Синоптики также прогнозируют юго-восточный с переходом на северо-западный ветер порывами до 3—8 м/с. Местами он может усиливаться до 12 м/с.

Накануне, 3 апреля, в Казани зафиксировали новый температурный рекорд — он стал четвертым с начала весны 2023 года. Воздух прогрелся до +16,7 градуса. Температура обновила абсолютный максимум для этого дня, зафиксированный в 1951 году, — 16,6°С.

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Татьяна Демина