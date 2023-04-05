Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и до +20 градусов

В среду, 5 апреля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +18 до +20 градусов. В целом в Татарстане ожидается от +16 до +21 °С.

Синоптики также прогнозируют северо-западный ветер порывами 3—8 м/с. Они могут усиливаться до 12 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 6 апреля, местами пройдет небольшой дождь, днем — преимущественно на востоке республики. Ночные температуры прогнозируются от 0 до +5 градусов, дневные — от +7 до +12 °С.

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Татьяна Демина