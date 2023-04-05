«Ведомости»: правительство выступило за создание индустрии по восстановлению б/у запчастей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Правительство России поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития изучить возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей, чтобы в дальнейшем использовать их для ремонта автомобилей по ОСАГО и каско, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Дениса Мантурова к министру экономического развития Максиму Решетникову, министру финансов Антону Силуанову и замминистра промышленности и торговли Василию Осьмакову.



В письме сказано, что для создания нового института необходимо принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих. Для этого нужно сформировать требования к предприятиям по восстановлению комплектующих, ввести правила маркировки, обязать изготовителей автомобилей раскрывать сервисную и техническую документацию, привлекать к ремонту б/у деталей малый и средний бизнес, предусмотрев для них экономические и налоговые льготы, а еще ввести таможенную защиту для внутренних производителей от внешнего рынка по локальным артикулам.

Автомобильная отрасль столкнулась с нехваткой запчастей в прошлом году из-за остановки выпуска всех иномарок, за исключением китайских. Рассчитывается, что решение правительство сможет решить эту проблему.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В первом квартале 2023 года выросло число объявлений по продаже автозапчастей и их ассортимент — это отмечали как сами дилеры, так и маркетплейсы. Однако их средняя стоимость по сравнению с ценами марта прошлого года увеличилась на 19,5%. Особенно существенный рост наблюдался по ряду запчастей на иномарки.

В целом по итогам 2022 года в связи с ростом цен на запчасти стоимость владения автомобилем в России выросла на 9,3%. Рост также объясняется увеличением цен на сами автомобили и их обслуживание.



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Марагрита Головатенко