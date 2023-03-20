На российском авторынке выросли продажи автозапчастей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первом квартале 2023 года выросло число объявлений по продаже автозапчастей и их ассортимент, отмечают маркетплейсы. Стабилизацию доступности деталей за счет реализации параллельного импорта также видят дилеры, сообщает «Коммерсантъ».

Общие продажи запчастей на «Авито» за неполный квартал выросли на 18,5%, и больше половины объема продаж приходится на новые запчасти и аксессуары. За неполный квартал предложение увеличилось на 21% — до 39 миллионов. В «Яндекс.Маркете» в 2,5 раза увеличилось число продавцов автозапчастей, категория сейчас является одной из самых быстрорастущих.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) подтверждают, что благодаря параллельному импорту и налаженным каналам поставок дилеры по многим позициям смогли добиться сокращения дефицита запчастей:

— Есть детали из номенклатуры ушедших брендов, к примеру, крупноузловые, с которыми не все гладко. Но сейчас дилеры могут гораздо быстрее осуществлять сервисное обслуживание, чем полгода назад. Основные сложности могут возникнуть с премиальными марками в части кузовных деталей, электронных блоков, систем безопасности и стекольных элементов, — рассказала директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Toyota в конце 2022 года возобновила поставки в Россию запчастей, не попавших под санкции. Вместе с этим российская дочка компании разрешила своим дилерам параллельный импорт комплектующих, на которые эти ограничения все же распространяются.



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Маргарита Головатенко