Автозапчасти в России за год подорожали почти на 20%

Средняя стоимость запчастей по сравнению с ценами марта прошлого года увеличилась на 19,5%. Об этом сообщил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Существенный рост наблюдался по ряду запчастей на иномарки. Например, средняя стоимость двери багажника автомобиля Nissan выросла за этот период на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi — на 67%, фара для Hyundai — на 47%, фары и двери для автомобилей Kia выросли на 36—40%.

— Цены на запчасти продолжают понемногу стабилизироваться — главным образом, благодаря появлению новых каналов поставок запчастей. Это сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей, — считает Евгений Уфимцев.

Фото: pixabay.com

Он положительно оценил идею депутатов Госдумы включить в стратегию развития автомобильной промышленности задачи создания индустриального сектора промышленного восстановления отработанных компонентов. По его мнению, такая инициатива существенно улучшит ситуацию со стоимостью ремонта автомобилей без ущерба для безопасности.

Напомним, в первом квартале 2023 года выросло число объявлений по продаже автозапчастей и их ассортимент. Общие продажи запчастей на «Авито» за неполный квартал выросли на 18,5%, и больше половины объема продаж приходится на новые запчасти и аксессуары. За неполный квартал предложение увеличилось на 21% — до 39 миллионов. В «Яндекс.Маркете» в 2,5 раза увеличилось число продавцов автозапчастей, категория сейчас является одной из самых быстрорастущих.

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Айрат Назипов