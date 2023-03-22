В России выросла стоимость владения автомобилем

По итогам 2022 года стоимость владения автомобилем в России выросла на 9,3%. Об этом рассказал руководитель управления промышленности, энергетики и экологии аналитического центра при правительстве России Григорий Микрюков.

В беседе с «Известиям» он выразил мнение, что такой рост объясняется увеличением цены на сами автомобили. Еще одна причина — рост цен на запчасти и расценки на обслуживание машин.

Фото: commons.wikimedia.org

11 марта исследование сервиса «Авито Авто» показало, что в период с января по февраль в Татарстане, по сравнению с 2022 годом, на 58% вырос спрос на новые автомобили китайских брендов. Аналитики выяснили, что за этот период татарстанцы приобретали машины из КНР с пробегом на 31% чаще.



25 февраля стало известно, что за первый месяц нынешнего года россияне потратили 347 миллиардов рублей на покупку поддержанных автомобилей. Отмечалось, что за январь было куплено 61,1 тысячи подержанных автомобилей — это на 7% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года (337,6 тысячи).

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Антон Гаврилов