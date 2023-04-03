Подозреваемую в теракте Дарью Трепову доставят в суд Москвы

Фото: МВД России (скриншот видео)

Подозреваемую в убийстве военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), который погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, Дарью Трепову доставят из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

На данный момент следователи также устанавливают ее возможных сообщников. Помимо исполнителей СК пытается выяснить имена заказчиков преступления.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, взрыв прогремел в питерском кафе 2 апреля. После этого МВД России объявило в розыск по уголовному делу об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) Дарью Трепову. Ее заподозрили в совершении преступления, поскольку она подарила Владлену Татарскому статуэтку. В ней, по одной из версий, могло находиться самодельное взрывное устройство. Девушку сегодня задержали сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами. Позднее уголовное дело было переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).



По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) теракт спланировали спецслужбы Украины.

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Айрат Назипов