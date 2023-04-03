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НАК: к теракту в питерском кафе причастны украинские спецслужбы и лица, сотрудничающие с ФБК*

12:16, 03.04.2023 1
НАК: к теракту в питерском кафе причастны украинские спецслужбы и лица, сотрудничающие с ФБК*
Фото: realnoevremya.ru

Национальный антитеррористический комитет рассказал, кто стоит за взрывом в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский. Там заявили, что теракт спланировали спецслужбы Украины, которые привлекли агентуру из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская), пишет «РИА Новости».

В НАК заявляют, что задержанная по уголовному делу, возбужденному после взрыва, Дарья Трепова — сторонница ФБК*. В релизе комитета также указано, что теракт совершен «в отношении известного журналиста Владлена Татарского».

Напомним, взрыв прогремел в питерском кафе 2 апреля. После этого МВД России объявило в розыск по уголовному делу об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) Дарью Трепову. Ее заподозрили в совершении преступления, поскольку она подарила Владлену Татарскому статуэтку. В ней, по одной из версий, могло находиться самодельное взрывное устройство. Девушку сегодня задержали сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами.

*организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская

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Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    ну и ну. верим верим верим конечно а как же иначе?
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