НАК: к теракту в питерском кафе причастны украинские спецслужбы и лица, сотрудничающие с ФБК*

Национальный антитеррористический комитет рассказал, кто стоит за взрывом в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский. Там заявили, что теракт спланировали спецслужбы Украины, которые привлекли агентуру из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская), пишет «РИА Новости».



В НАК заявляют, что задержанная по уголовному делу, возбужденному после взрыва, Дарья Трепова — сторонница ФБК*. В релизе комитета также указано, что теракт совершен «в отношении известного журналиста Владлена Татарского».

Напомним, взрыв прогремел в питерском кафе 2 апреля. После этого МВД России объявило в розыск по уголовному делу об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) Дарью Трепову. Ее заподозрили в совершении преступления, поскольку она подарила Владлену Татарскому статуэтку. В ней, по одной из версий, могло находиться самодельное взрывное устройство. Девушку сегодня задержали сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами.



*организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская

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Татьяна Демина