Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск

МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга. Ее данные опубликованы в базе розыска министерства.

Согласно карточке, Трепова — уроженка Санкт-Петербурга 1997 года. Ее разыскивают по уголовному делу.

СМИ сообщали о том, что девушка продолжает скрываться, однако на допрос доставили ее мать и сестру. По результатам опроса примут решение об их статусе по делу.

Владлен Татарский погиб в кафе Санкт-Петербурга на улице Университетской накануне. Следком возбудил по этому факту уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Трепову заподозрили, поскольку она подарила погибшему статуэтку — в предмете могло находиться самодельное взрывное устройство.

Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве России сообщили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выросло до 32 человек, десять находятся в тяжелом состоянии.



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Маргарита Головатенко