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РБК: в Кремле обсудили «формулу» президентских выборов 2024 года

10:59, 03.04.2023 1
РБК: в Кремле обсудили «формулу» президентских выборов 2024 года
Фото: wikipedia.org/Ivan Smelov

В Кремле прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, в ходе которого обсуждались ориентиры для президентских выборов 2024 года, сообщает РБК.

Участники мероприятия говорили о том, что нужен более высокий, по сравнению с 2018-м, результат президентских выборов — явка 70% при 75% голосов за основного кандидата. Однако важны не столько проценты, сколько показатели в абсолютных цифрах.

Выборы президента — 2024 планируются в срок. Как поясняют собеседники издания, в легитимности не должно быть сомнений. Действовать необходимо с помощью убеждения и работать со всеми группами населения, не исключая «очевидных союзников». Много внимания необходимо уделить работе с молодежью, воспитательным задачам.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале, заявил, что выборы главы государства в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом. Он заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.

Выборы президента России пройдут весной 2024 года. У действующего главы государства есть право баллотироваться на новый срок.

Информация о том, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года, появилась еще в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».

Центральная избирательная комиссия России уже готовится к началу президентской избирательной кампании. Проводится работа по подготовке технической, цифровой, методологической, организационной и кадровой базы.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Си сказал "Путин", значит Путин, продлить срок на автомате. Итак очевидно очевидное, зачем ещё деньги и время тратить. Лучше бюджетникам и пенсионерам отдать - пусть радуются щедрости власти. Бесконечный день сурка.
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