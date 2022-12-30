Песков: выборы президента в 2024 году запланированы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2024 году запланированы выборы президента, сообщает «Интерфакс».
— Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют, — заявил он.
Прессек, отвечая на вопрос журналистов, будут ли Владимир Путин и его администрация в своей работе учитывать факт того, что 2023 год является предвыборным, заявил:
— Я уверен, что для президента это никогда не было главным, — отметил Песков.
Он также подчеркнул, что для главы государства главное — предметная работа и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны, где ответственность каждого повышается в несколько раз.
Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой гражданин страны. Однако он сообщил, что «никто не будет этого делать».
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