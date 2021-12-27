Песков прокомментировал информацию о подготовке к новым выборам президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о начале работы, связанной с президентскими выборами 2024 года. По его словам, «все, что делается, — это так или иначе есть подготовка».

— Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента, — указал представитель Кремля.

Песков заявил, что президентские выборы — это своеобразный экзамен. Они показывают, доверяет или нет население выдвинутой кандидатуре на пост главы государства, пишет ТАСС.

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Сегодня в СМИ распространилась информация, что на совещаниях в Кремле упоминалась тема выборов и обсуждалась возможная кампания действующего президента России Владимира Путина. Отметим, что сам глава государства уже неоднократно говорил, что пока не принял решение, будет ли баллотироваться на новый президентский срок. При этом напомнил, что такое право у него имеется.



— Наличие у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. И пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году, — заявил в ноябре Путин.



Татьяна Демина