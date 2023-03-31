Стоимость чистых активов АО «Татавтодор» за год увеличилась почти на миллиард рублей

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

За год стоимость чистых активов АО «Татавтодор» возросла почти на миллиард рублей. Это выяснило «Реальное время».

На конец 2022 года чистые активы предприятия составили 11,5 миллиарда рублей. Годом ранее эта сумма равнялась 10,67 миллиарда рублей.

Старейшую дорожную компанию Татарстана основали в апреле 1929 года. Предприятие занимается строительством, ремонтом и эксплуатаци­ей крупнейших автомагистралей Татарста­на, зона деятельности которой составляет примерно 2/3 территории республики. Имеет разветвленную сеть районных дорожных подразделений. Участвует в выполнении прези­дентской программы строительства новых дорог в сельской местности.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в декабре сообщалось, что «Татавтодор» объявлял торги на ремонт тягачей, КДМ, самосвалов Volvo на сумму 40 млн рублей. Уточнялось, что вся техника находится на гарантийном обслуживании. Тогда в списке запчастей находилось 104 999 наименований.

В январе организация также закупала новые дорожные отбойники (металлические ограждения барьерного типа, — прим. ред.) за 250 млн рублей. Исполнителю было необходимо поставить данные конструкции на производственные базы.

В июне прошлого года «Татавтодор» также объявлял тендер на поставку щебня и песка для строительства автомобильных дорог в различных районах Татарстана за 111 млн рублей.



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Елизавета Пуншева