«Татавтодор» объявил тендер на поставку песка и щебня за 111 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Акционерное общество «Татавтодор» объявило тендер на поставку щебня и песка для строительства автомобильных дорог в различных районах Татарстана за 111 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Отмечается, что поставляемый песок и щебень должны соответствовать требованиям ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования». Кроме того, марка по значению показателя сопротивления износу должна быть не менее И1 (потеря массы не более 15%), а марка по морозостойкости — не менее F150.

Прим. ред.: в ГОСТ морозостойкость маркируется буквой F (frost — мороз) и цифрой (от 25 до 1000), которая означает количество циклов замерзания-оттаивания. F150—F300 — повышенная категория. Используют в регионах с суровым климатом, где зимой почва промерзает на несколько метров.

Поставленный товар будут использовать в асфальтобетонных смесях для устройства внутреннего основания и внешнего покрытия автомобильных дорог. Работы пройдут по адресам:

Арск, ул. Вокзальная, д. 86а;

Кукмор, ул. Восточная, д. 31;

Буинский район, Адав-Тулумбаевское с/п, территория АБЗ «Татавтодор»;

Апастовский район, п. Каратунского ХПП, ул. Центральная, д. 42;

Лаишевский район, зона Международного аэропорта «Казань».

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 4 июля, итоги подведут 6 июля.

Фото: pxhere.com

20 мая стало известно, что «Татавтодор» объявил тендер на поставку оригинальных шин и дисков стоимостью 100 млн рублей. Обязательным условием является то, что исполнитель должен иметь право на поставку шин от компаний ПАО «Нижнекамскшина», Michelin, Bridgestone и Goodyear. Отмечается, что количество поставляемого товара определяется по заявкам покупателя в пределах общей стоимости и срока действия договора.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Максим Кокунин