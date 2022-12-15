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«Татавтодор» отремонтирует самосвалы и тягачи Volvo за 40 млн рублей

02:35, 15.12.2022
«Татавтодор» отремонтирует самосвалы и тягачи Volvo за 40 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org

Акционерное общество «Татавтодор» объявило торги на ремонт тягачей, КДМ, самосвалов Volvo на сумму 40 миллионов рублей. Максимальная цена за товары и услуги составила 16,8 миллиона рублей.

В документе также сказано, что вся техника находится на гарантийном обслуживании.

— Товар должен быть поставлен в целостной оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков и маркировки производителя, — сообщается в документе.

Также перечисляются необходимые для поставки запчасти — там 104 999 наименований.

Так, в списке необходимых запчастей и сопутствующих товаров представлены: переключатель, штифт, кольцо, тормозной барабан, моторное масло, очиститель тормозов и другие.

pixabay.com

По информации источника, приоритет на поставку товаров, работ и услуг отдается лицам из России, ДНР и ЛНР.

— Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, — сказано в документе.

Напомним, что в июне «Татавтодор» также объявлял тендер на поставку щебня и песка для строительства автомобильных дорог в различных районах Татарстана за 111 млн рублей.

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Антон Гаврилов
БизнесОбщество

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