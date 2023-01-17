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«Татавтодор» закупит новые дорожные отбойники за 250 миллионов рублей

08:50, 17.01.2023
«Татавтодор» закупит новые дорожные отбойники за 250 миллионов рублей
Фото: flickr.com

Как стало известно «Реальному времени», АО «Татавтодор» закупит новые дорожные отбойники (металлические ограждения барьерного типа, — прим. ред.) за 250 млн рублей. Исполнителю необходимо поставить данные конструкции на производственные базы заказчика по соответствующим адресам:

  • Аксубаевский филиал, пгт. Аксубаево, ул. Сульча, д. 60а;
  • ДРСУ «Нурлатский» Аксубаевского филиала, Нурлат, ул. Ленинградская, д. 41;
  • ДРСУ «Черемшанский» Аксубаевского филиала, село Черемшан ул.Титова, 37;
  • Апастовский филиал, поселок Каратунского ХПП, ул. Центральная, д. 42;
  • ДРСУ «Кайбицкий» Апастовского филиала, п. Б.Кайбицы, ул. Лесная, 2;
  • ДРСУ «Камскоустьинский» Апастовского филиала, пгт. Камское Устье, ул. Карла Маркса, зд. 123;
  • ДРСУ «Верхнеуслонский» Апастовского филиала, село Верхний Услон, ул. Печищенский тракт, 2;
  • Арский филиал, Арск, ул. Вокзальная, д. 86а;
  • ДРСУ «Атнинский» Арского филиала, село Большая Атня, ул. Советская, д. 85;
  • ДРСУ «Тюлячинский» Арского филиала, село Тюлячи, ул. Ф. Хусни, д. 1;
  • Буинский филиал, Адав-Тулумбаевское с/п, территория АБЗ «Татавтодор» (вблизи села Мещеряково);
  • ДРСУ «Дрожжановский» Буинского филиала, Новоильмовское сельское поселение, село Новое Ильмово, территория «Татавтодор», зд. 1 (Ст. Чукалы);
  • ДРСУ «Тетюшский» Буинского филиала, Тетюши, ул. Северная, 37;
  • Мамадышский филиал, Отарское с/п, п. с/х «Пятилетка», ул. АБЗ ДРСУ, зд. 5;
  • Мензелинский филиал, Старомазинское с/п, поселок Холодный Ключ, зд. 3;
  • ДРСУ «Актанышский» Мамадышского филиала, село Актаныш, ул. Школьная, д. 31;
  • ДРСУ «Муслюмовский» Мамадышского филиала, село Муслюмово, ул. Урожайная, д. 70;
  • Нижнекамский филиал, Нижнекамск, Промзона, 2;
  • ДРСУ «Челнинский» Нижнекамского филиала, Нижнесуыксинское сельское поселение, БСИ, ул. Народная, д. 202;
  • ДРСУ «Сармановский» Нижнекамского филиала, село Сарманово, ул. Профсоюзная, д. 36;
  • Пригородный филиал, село Усады, ул. Дорожная, д. 69;
  • ДРСУ «Высокогорский» Пригородного филиала, поселок ж/д ст. Киндери, ул. Лесная, д. 7а;
  • ДРСУ «Чирповский» Пригородного филиала, село Чирпы, ул. Молодежная, д. 1а;
  • ДРСУ «Кулаевский» Пригородного филиала, село Кулаево;
  • ДРСУ «Рыбнослободский» Пригородного филиала, село Анатыш, ул. Придорожная, д. 1;
  • Сабинский филиал, пгт. Богатые Сабы, ул. Заводская, д. 13;
  • ДРСУ «Кукморский» Сабинского филиала, Кукмор, ул. Восточная, д. 31.

Стоит отметить, что весь поставляемый товар должен быть новым, не деформированным, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, а также не восстановленным. В перечень поставляемой продукции входят: болты, гайки, секции балки, световозвращатели, стойки и другое.

Конструктивный элемент автомобильной дороги предназначен для:

  • предотвращения съезда транспортного средства с обочины или мостового сооружения;
  • недопущения выезда автомобиля на встречную полосу движения;
  • воспрепятствования несанкционированному выходу пешеходов на дорогу и ее переходу в неположенном месте;
  • ограждения дороги от бездомных собак, кошек, диких зверей;
  • уменьшения ослепления фарами водителей встречных транспортных средств.
Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в декабре «Татавтодор» объявил торги на ремонт тягачей, КДМ, самосвалов Volvo на сумму 40 млн рублей. Максимальная цена за товары и услуги составила 16,8 млн рублей.

В документе также сказано, что вся техника находится на гарантийном обслуживании.

— Товар должен быть поставлен в целостной оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков и маркировки производителя, — сообщается в документе.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан

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