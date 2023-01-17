«Татавтодор» закупит новые дорожные отбойники за 250 миллионов рублей

Как стало известно «Реальному времени», АО «Татавтодор» закупит новые дорожные отбойники (металлические ограждения барьерного типа, — прим. ред.) за 250 млн рублей. Исполнителю необходимо поставить данные конструкции на производственные базы заказчика по соответствующим адресам:

Аксубаевский филиал, пгт. Аксубаево, ул. Сульча, д. 60а;

ДРСУ «Нурлатский» Аксубаевского филиала, Нурлат, ул. Ленинградская, д. 41;

ДРСУ «Черемшанский» Аксубаевского филиала, село Черемшан ул.Титова, 37;

Апастовский филиал, поселок Каратунского ХПП, ул. Центральная, д. 42;

ДРСУ «Кайбицкий» Апастовского филиала, п. Б.Кайбицы, ул. Лесная, 2;

ДРСУ «Камскоустьинский» Апастовского филиала, пгт. Камское Устье, ул. Карла Маркса, зд. 123;

ДРСУ «Верхнеуслонский» Апастовского филиала, село Верхний Услон, ул. Печищенский тракт, 2;

Арский филиал, Арск, ул. Вокзальная, д. 86а;

ДРСУ «Атнинский» Арского филиала, село Большая Атня, ул. Советская, д. 85;

ДРСУ «Тюлячинский» Арского филиала, село Тюлячи, ул. Ф. Хусни, д. 1;

Буинский филиал, Адав-Тулумбаевское с/п, территория АБЗ «Татавтодор» (вблизи села Мещеряково);

ДРСУ «Дрожжановский» Буинского филиала, Новоильмовское сельское поселение, село Новое Ильмово, территория «Татавтодор», зд. 1 (Ст. Чукалы);

ДРСУ «Тетюшский» Буинского филиала, Тетюши, ул. Северная, 37;

Мамадышский филиал, Отарское с/п, п. с/х «Пятилетка», ул. АБЗ ДРСУ, зд. 5;

Мензелинский филиал, Старомазинское с/п, поселок Холодный Ключ, зд. 3;

ДРСУ «Актанышский» Мамадышского филиала, село Актаныш, ул. Школьная, д. 31;

ДРСУ «Муслюмовский» Мамадышского филиала, село Муслюмово, ул. Урожайная, д. 70;

Нижнекамский филиал, Нижнекамск, Промзона, 2;

ДРСУ «Челнинский» Нижнекамского филиала, Нижнесуыксинское сельское поселение, БСИ, ул. Народная, д. 202;

ДРСУ «Сармановский» Нижнекамского филиала, село Сарманово, ул. Профсоюзная, д. 36;

Пригородный филиал, село Усады, ул. Дорожная, д. 69;

ДРСУ «Высокогорский» Пригородного филиала, поселок ж/д ст. Киндери, ул. Лесная, д. 7а;

ДРСУ «Чирповский» Пригородного филиала, село Чирпы, ул. Молодежная, д. 1а;

ДРСУ «Кулаевский» Пригородного филиала, село Кулаево;

ДРСУ «Рыбнослободский» Пригородного филиала, село Анатыш, ул. Придорожная, д. 1;

Сабинский филиал, пгт. Богатые Сабы, ул. Заводская, д. 13;

ДРСУ «Кукморский» Сабинского филиала, Кукмор, ул. Восточная, д. 31.

Стоит отметить, что весь поставляемый товар должен быть новым, не деформированным, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, а также не восстановленным. В перечень поставляемой продукции входят: болты, гайки, секции балки, световозвращатели, стойки и другое.

Конструктивный элемент автомобильной дороги предназначен для:

предотвращения съезда транспортного средства с обочины или мостового сооружения;

недопущения выезда автомобиля на встречную полосу движения;

воспрепятствования несанкционированному выходу пешеходов на дорогу и ее переходу в неположенном месте;

ограждения дороги от бездомных собак, кошек, диких зверей;

уменьшения ослепления фарами водителей встречных транспортных средств.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в декабре «Татавтодор» объявил торги на ремонт тягачей, КДМ, самосвалов Volvo на сумму 40 млн рублей. Максимальная цена за товары и услуги составила 16,8 млн рублей.

В документе также сказано, что вся техника находится на гарантийном обслуживании.

— Товар должен быть поставлен в целостной оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков и маркировки производителя, — сообщается в документе.

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Максим Кокунин