Новым гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» стал Айдар Тагиров

Фото: «Газпром межрегионгаз Казань»

В АО «Газпром межрегионгаз Казань» официально назначили нового гендиректора. Им стал Айдар Тагиров.

— Новая должность — это большая ответственность. Желаю успехов, дальнейшего роста показателей деятельности предприятия и хорошо зарекомендовать себя на этом посту. Мы, со стороны правительства, министерства, всегда поддержим, — заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, представляя Айдара Тагирова коллективу компании.

Фото: «Газпром межрегионгаз Казань»

Айдару Тагирову — 40 лет. Он начал трудовой путь в компании с должности юрисконсульта в 2005 году. С октября 2022 года он занимал должность исполняющего обязанности генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань».

Предыдущий руководитель компании Ринат Сабиров умер осенью прошлого года в возрасте 55 лет. Церемония прощания с ним состоялась в столице Татарстана 25 сентября 2022-го в здании «Газпром межрегионгаз Казань».

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Айрат Назипов