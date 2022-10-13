В «Газпром межрегионгаз Казань» назначили и.о. гендиректора
Исполняющим обязанности генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань» назначен Айдар Тагиров, выяснило «Реальное время». В компании он работает заместителем гендиректора по работе с органами власти и социально значимыми потребителями.
Предыдущий руководитель компании Ринат Сабиров умер в конце прошлого месяца в возрасте 55 лет. Церемония прощания с ним состоялась в Казани в здании «Газпром межрегионгаз Казань» 25 сентября.
— Его внезапная смерть стала для нас и всего коллектива в 160 тысяч человек полной неожиданностью, — признался на церемонии прощания заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.
Холл центрального офиса АО «Газпром межрегионгаз Казань» на Подлужной, 19, где проходила церемония прощания с Ринатом Сабировым, 25 сентября был переполнен — проститься с ним пришло около 100 человек.
Как рассказал в тот день «Реальному времени» Юрий Пахомовский, при назначении нового гендиректора «Газпром межрегионгаз Казань» руководство головной компании обсудит кандидатов с руководством Татарстана. Он же добавил, что торопиться с назначением не планируется.
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