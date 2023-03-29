Татарстанский нефтегазохимический форум — 2023 посвятят 80-летию нефтедобычи в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, 2022 год)

Татарстанский нефтегазохимический форум в 2023 году пройдет с 31 августа по 2 сентября. Его посвятят 80-летию нефтедобычи в Татарстане.

Распоряжением Кабмина республики создан организационный комитет по подготовке и проведению Татарстанского нефтегазохимического форума. Его возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его заместителем назначен вице-премьер — министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко. Всего в состав оргкомитета вошли 30 человек.

Площадкой проведения форума выбран Международный выставочный центр «Казань Экспо». В рамках мероприятия пройдут международная выставка TatOilExpo-2023, Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях», заседание круглого стола на тему «80-летие нефтедобычи в Республике Татарстане» и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, 2022 год)

В 2022 году Татарстанский нефтегазохимический форум также проходил 31 августа — 2 сентября. В центр деловой повестки вынесли обсуждение экологической адаптации бизнеса по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина