Сергей Лавров заявил, что Россия ответственна за россиян в Приднестровье

Россия несет ответственность за своих граждан в Приднестровье, мандат российского миротворческого контингента полностью сохраняет свою актуальность, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Он отметил, что в Приднестровье проживает около 250 тысяч граждан России:

— Прежде всего, это наш миротворческий контингент и группа войск, которая охраняет огромный склад боеприпасов в Колбасне.

По словам Лаврова, общая обстановка в Приднестровье деградировала из-за «антирусской, антиприднестровской» политики президента Молдавии Майи Санду. Политик отметил, что Россия не видит сепаратистских настроений у руководства Приднестровья, у него есть желание выполнить договоренности формата «5+2».

В феврале в МИД России обещали защитить граждан страны в Приднестровье в случае «авантюрных шагов» Киева. 1 марта начались военные сборы, организованные миротворческим контингентом.

В начале марта на лидера Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского было совершено покушение, подозреваемых задержали. В Министерстве госбезопасности республики указали, что покушение готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ), средства для совершения теракта были также изготовлены на Украине.

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Маргарита Головатенко