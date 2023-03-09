В Приднестровье предотвратили покушение на лидера ПМР Вадима Красносельского

На лидера Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского было совершено покушение, подозреваемых задержали, сообщили в министерстве госбезопасности республики.



В ведомстве указали, что покушение готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ), средства для совершения теракта были изготовлены на Украине.

Теракт должен был произойти в политическом и культурном центре Приднестровья — Тирасполе. Преступники рассчитывали на большое число жертв и устранение первых лиц республики, заявил прокурор. Подозреваемые планировали взрыв рядом с кортежем президента республики.

Лидер Приднестровья находится на рабочем месте, приняты повышенные меры безопасности, заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев. Приднестровье прорабатывает разные сценарии на случай атаки со стороны Украины.

Сейчас ведутся активные следственные работы, устанавливаются причастные к подготовке теракта. Заведены уголовные дела.

Власти Приднестровья сегодня обратятся к Украине за информацией по теракту. Есть вероятность, что республика также обратится в Совбез ООН для привлечения внимания к готовившемуся в стране теракту.

8 марта российские военные пресекли действия десяти украинских диверсионных групп. Их поразили на территории Харьковской области и ЛНР.

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Маргарита Головатенко