В МИД России обещали защитить граждан страны в Приднестровье в случае «авантюрных шагов» Киева

В МИД России предостерегают США, страны НАТО и Киев от «авантюрных шагов» в отношении Приднестровья. В ведомстве отметили, что над территорией региона летают беспилотники ВСУ, а вблизи украинско-приднестровской границы развертывается артиллерия на огневых позициях.

— Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье, — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию.

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Приднестровская Молдавская Республика — непризнанное государство в Восточной Европе. На его территории находится небольшой миротворческий контингент Вооруженных сил России, созданный в 1995 году. Согласно данным из открытых источников, в 2017 году в Приднестровье проживали 213 000 граждан России.

Накануне Минобороны России сообщило, что фиксирует «значительное скопление» личного состава и военной техники армии Украины вблизи границы с Приднестровьем. Оборонное ведомство утверждало, что Киев «активизировал подготовку к вторжению» в Приднестровье.

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Айрат Назипов