Пожароопасный сезон в Татарстане в 2023 году начнется раньше обычного

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023 году в Татарстане пожароопасный сезон откроют раньше в связи с наступлением ранней весны, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.



— В текущем году пожароопасный сезон планируется открыть гораздо раньше. Это связано с высоким температурным фоном и тем, что мы наблюдаем уже практически сход снега во всех районах республики, — сказал Зарипов.



Он упомянул, что в этом году по рекомендации федерального агентства лесного хозяйства Минлесхоз Татарстана решил перенести на осень профилактические контролируемые противопожарные выжигания лесных материалов, чтобы не создавать неоправданных рисков перехода огня на земли лесного фонда весной.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2022 году пожароопасный сезон также начался 15 апреля. За прошлый год в республике трижды вводились ограничения на пребывание граждан в лесах. В Татарстане утвержден комплекс мероприятий по организации работ по охране лесов и населенных пунктов от пожаров в 2023 году. На 20% увеличено количество лесных часов для пожарной охраны.

Первые лесные пожары в этом сезоне зафиксировали на территории России. Пожароопасный сезон начался в 11 регионах в Южном федеральном округе, Северо-Кавказском и южных регионах Дальневосточного федерального округа.

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Маргарита Головатенко