В Татарстане за год зарегистрировали 352 возгорания на территориях, прилегающих к лесу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году в Татарстане на территориях, прилегающих к лесу, зарегистрировали 352 возгорания. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

Он назвал районы Татарстана, на территории которых за последние три года возникает наибольшее количество возгораний, в результате которых есть угроза перехода огня с земель иных категорий в земли лесного фонда. Это Чистопольский, Нижнекамский, Мамадышский, Альметьевский, Высокогорский, Елабужский, Лаишевский, Заинский и Лениногорский.



— Средняя продолжительность пожароопасного периода в Татарстане, как показывает практика в республике за последние пять лет, составляет 185 дней. В прошлом году она составила 174 дня, — рассказал Равиль Кузюров.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Равиль Кузюров напомнил, что в Татарстане в 2022 году трижды вводились ограничения не пребывание граждан в лесах. Экстренная мера принималась для обеспечения пожарной безопасности.

На сегодняшний день леса в Татарстане занимают территорию площадью 1 млн 286 тысяч га. Показатель лесистости остался без изменений — 17,5%.

За 2022 год в Татарстане составили 229 актов о нарушении лесного законодательства, сумма нанесенного лесному фонду ущерба превысила 50 млн рублей. Выявляемость лиц, совершивших нарушения, составила 95,5%, а взыскиваемость вреда — 96,9%.



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Татьяна Демина