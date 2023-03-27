В Татарстане утвердили план мероприятий по охране лесов и населенных пунктов от пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане утвержден комплекс мероприятий по организации работ по охране лесов и населенных пунктов от пожаров в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Министерству лесного хозяйства РТ поручили организовать и проводить проверки готовности к тушению лесных пожаров подведомственных учреждений ведомства, обеспечить авиационную охрану лесного фонда специализированной организацией, вести учет лесных пожаров, привлекать для тушения пожаров работников, технику коммерческих и некоммерческих организаций и так далее.

В свою очередь, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям должно разработать комплекс пожарно-профилактических мер, направленных на снижение количества пожаров в весенне-летний период, обеспечить готовность опорных пунктов по тушению крупных пожаров и принять участие в сходе граждан и пропаганде мер пожарной безопасности.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

Представителей Минсельхозпрода РТ обязали принять меры по недопущению сжигания сухой травы, организовать в случае возникновения ЧС дежурство добровольных пожарных формирований и поддерживать в рабочем состоянии подъезды к искусственным водоемам.

Пожароопасный сезон в этом году начнет действовать в Татарстане с 15 апреля. Как стало известно «Реальному времени», с этого года в регионе уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов. Три района республики не предусмотрели в бюджетах на 2023 год финансирование и проведение мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов. Речь идет о Тетюшском, Спасском и Лаишевском районах.

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Айрат Назипов