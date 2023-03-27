В Татарстане увеличили количество летных часов по пожарной охране лесов

В Татарстане на 20% увеличили количество летных часов для пожарной охраны. Об этом заявил первый замминистра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.

Он отметил, что авиационный мониторинг охватывает 1,224 млн гектаров земель лесного фонда Татарстана. В этом году запланировано 334 летных часа. Это на 20% больше, чем годом ранее.

Также в республике появился новый маршрут авиапатрулирования.

— Если в прошлом году было утверждено три маршрута, то по текущему году у нас четыре маршрута. Мы увеличили и общую протяженность маршрутов. И она на текущую дату составляет 2 290 километров, — сказал Зарипов.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане утвердили комплекс мероприятий по организации работ по охране лесов и населенных пунктов от пожаров в 2023 году. Согласно распоряжению правительства, различные министерства получили ряд задач. Ознакомиться с ними можно в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов