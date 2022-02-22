С 15 апреля в Татарстане начинается пожароопасный сезон
15 апреля 2022 года в Татарстане установлено начало пожароопасного сезона на территории республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.
Кроме того, документом устанавливается перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Среди них Казань, Елабуга, Зеленодольск, Болгар, Тетюши и другие места.
Также в постановлении указан перечень территорий ведения гражданами садоводства и детские лагеря, где существует угроза пожаров. Полный список опубликован в постановлении.
В прошлом году пожароопасный сезон также начался 15 апреля. А с 26 апреля на летний период был введен особый противопожарный режим. В период его действия запрещалось разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.
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