В России готов к запуску первый межвузовский центр противодействия киберугрозам

В России завершено техническое оснащение межвузовского центра противодействия киберугрозам (MSSP SOC), который создан на базе консорциума вузов - КНИТУ-КАИ, КФУ, КГЭУ и Университета Иннополис. Компания Innostage при поддержке технологических партнеров (Positive Technologies и CyberOK) обеспечила MSSP SOC передовыми решениями для мониторинга и реагирования на инциденты. Об этом сообщает пресс-служба российской IТ-компании.

Отмечается, межвузовский SOC нужен для повышения уровня информационной безопасности российских вузов федерального и регионального уровней. Студенты в рамках данной инициативы должны будут отслеживать происходящие инциденты в сфере информационной безопасности. Преподавателям и сотрудникам департаментов информационных технологий вузов в свою очередь придется реагировать и контролировать работу студентов. По информации пресс-службы, в чрезвычайных ситуациях к работе центра могут дистанционно подключаться специалисты Innostage.

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Базисом SOC является технологическая платформа, расположенная внутри периметра Innostage, которая в свою очередь состоит из системы сбора и корреляции событий информационной безопасности на базе решения Positive Technologies и системы автоматизации реагирования на инциденты ИБ — Innostage IRP.

В рамках стратегии в отношении данной инициативы, в вузах реализовали интерфейсы подключения к платформе с учетом всех необходимых для того требований по обеспечению безопасной передачи информации между ними и головной платформой.

Кроме того, IT-компания предоставит вузам сценарии противодействия атакам, которые созданы на основе компетенций менторов из центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART.



9 февраля замдиректора созданного ФСБ национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на полях пленарного заседания «Инфофорум-2023» заявил, что российская инфраструктура стала чаще подвергаться кибератакам после начала спецоперации на Украине. Он также отметил, что выросла скорость исполнения подобных атак.



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Антон Гаврилов