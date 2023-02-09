ФСБ указала на рост числа кибератак на российскую инфраструктуру после начала СВО

Российская инфраструктура стала чаще подвергаться кибератакам после начала спецоперации на Украине. Также выросла скорость исполнения подобных атак. Об этом заявил замдиректора созданного ФСБ национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на полях пленарного заседания «Инфофорум-2023», сообщают «Известия».

— Отмечается увеличение скорости реализации угроз: от момента появления сведений об угрозах, например публикации сведений об уязвимостях, до ее практической реализации проходит не более нескольких часов, — пояснил он.

Фото: pixabay.com

По информации специалистов, люди совершают кибератаки из-за хакеров, которые агитируют их на подобные действия. Для реализации подобных целей злоумышленники распространяют через телеграм-каналы различные инструкции и инструменты.

По словам спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директора департамента международной безопасности МИД Андрея Крутских, кибератаки на Россию проходят из разных стран. Он подчеркнул, что большая доля подобного рода действий идет со стороны США, Украины и стран НАТО.

19 января вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала 2022 года российскими специалистами было отражено около 50 тысяч кибератак, а также устранено 1,6 тысячи инцидентов. Ранее 16 января министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин отметил, что за 2022 год в Татарстане было зафиксировано порядка 380 тысяч DDoS-атак на информационные системы правительственного Центра обработки данных.



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Антон Гаврилов