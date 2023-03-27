Наиль Магдеев отчитал главного санитарного врача Набережных Челнов после массового отравления в кафе

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал главного санитарного врача города Ильгизара Бариева. Градоначальник возмутился его спокойствием из-за отравления клиентов кафе «Рокнроллы».

— Мне, конечно, странно такое ваше спокойствие. Когда возбудили уголовное дело... Вы должны во все колокола бить. Везде должны сказать, что так поступать нельзя. С утра говорили с прокурором и правоохранительными органами. Это пример, как нельзя работать, — сказал Магдеев.

Мэр призвал Бариева «не замалчивать ситуацию» и не допускать подобных ситуаций в будущем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе в Набережных Челнах отравились девять клиентов кафе «Рокнроллы». Госпитализировали шестерых человек, еще трое находились на амбулаторном лечении. У четверых заболевших выделена сальмонелла энтеритидис.

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Деятельность кафе, по решению суда, была приостановлена.

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Айрат Назипов